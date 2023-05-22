السجن 5 سنوات لشخص ضايق سيدة في أحد شوارع الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام لشخص تحرش بفتاة خلال سيرها بالشارع بمركز شرطة بلبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدى قنديل وباسم يسرى جاويش وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

أحداث القضية تعود ليناير الماضي

وترجع أحداث القضية رقم 670 لسنة 2023 جنايات في مركز شرطة بلبيس، لشهر يناير الماضي عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية المتهم «أحمد. م .ع»، والممقيم بنطاق مركز بلبيس، إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسًا، وذلك لثبوت تهمة التحرش بفتاة بأحد شوارع مركز بلبيس.

الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات

وكانت السيدة الشابة وقتئذ تسير بالشارع فيما فوجئت بشخص يستقل موتوسيكل، وحاول التحرش بها في مركز بلبيس، وبعد إبلاغ جهات الأمن توصلت تحريات مباحث المركز لصحة البلاغ، فيما تم القبض على المتهم، وجرى عرضه على جهات التحقيقات، وإحالته لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت الحكم بالسجن المشدد 5 أعوام.