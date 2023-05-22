هالة صدقي عن صورة محمد رمضان مع الدولارات: تعب كتير وحقه يفرح بنجاحه

علق الفنانة هالة صديقي، على الصورة التي نشرها الفنان محمد رمضان وهو يجلس على متن طائرة، وبجواره حزمة من الدولارات؛ ما أثار جدلًا واسًعا وانتقادًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

هالة صدقي تعاتب محمد رمضان بسبب صورته مع الدولارات

وقالت هالة صدقي، خلال ندوة «الوطن»، إنها عاتبت محمد رمضان على تلك الصورة، لكن كان رده أنه تبرع بتلك الأموال لصالح مستشفيات مرض القلب، مشيرة إلى أن محمد رمضان بمثابة نجلها وتحبه كثيرًا.

وأضافت هالة صدقي، أن محمد رمضان بدأ من الصفر وكافح في ظل أشخاص كثيرة حاولت أن تحطمه، فمن حقه أن يسعد بنجاحه، خاصة أنه شاب صغير وصعد إلى القمة في سنوات قليلة، ولكن عتابي الوحيد أن ظروف الناس صعبة ونشر مثل هذه الصورة يستفز البعض.

هالة صدقي ومسلسل جعفر العمدة

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة هالة صدقي، الفنان محمد رمضان من خلال مسلسل «جعفر العمدة» الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وحققت من خلال شخصية «صفصف» نجاحًا كبيرًا، ونالت إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد.