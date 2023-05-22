قناة القاهرة الإخبارية: 156 شهيدا فلسطينيا حصيلة العدوان الإسرائيلي في 5 أشهر

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس الفلسطينية، فجر اليوم الاثنين، وأسفرت المواجهات عن استشهاد 3 وإصابة 6 مواطنين.

وفي هذا السياق، قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إنَّ مخيم بلاطة بمدينة نابلس شهد سقوط 3 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي، موضحة أن عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع منذ بداية العام الجاري إلى 156 شهيدًا بينهم 26 طفلًا.

اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيمات

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أنَّ الشهداء الثلاثة هم فتحي رزق، 30 عامًا، عبدالله يوسف، 24 عامًا، ومحمد زيتون 32 عامًا، كما وصل 6 آخرين إلى المستشفيات بإصابات وجروح خطيرة، فضلًا عن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيمات أسفر عن إصابة البعض بالاختناق.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من أحياء متفرقة بمدينة جنين، وفجّرت منزلًا يعود لعائلة أبو شلال، ولم يسفر عن سقوط إصابات.