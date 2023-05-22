محمد رمضان يتكفل بعلاج مريض قلب في المنيا

تحدث الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب الأسبق، عن موقف إنساني للفنان محمد رمضان، بشأن عمل الخير وتقديم مساهمات لصالح مرضى القلب، إذ نشر صورة تجمعه مع رمضان عبر «فيس بوك»، وعلق عليها قائلاً: «وعدني بالمساهمة في علاج حالات كثيرة، وخاصة الحالات الخطيرة التي تعاني من اختلال كهرباء قلب والمعرضة لخطر السكتة القلبية».

وأضاف مدير معهد القلب الأسبق: «بدأنا بالتواصل مع أول حالة من المنيا، والترتيب لتركيب أول جهاز يتكفل بتكاليفه كاملة، والتي تصل إلى 300 ألف جنيه».

محمد رمضان يحذف صورة الدولارات

كان محمد رمضان قد آثار جدلاً واسعاً منذ أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صورته بجوار الدولارات، والتي حذفها بعد غضب الجمهور، مشيراً إلى أنَّه سوف يتبرع من أمواله الخاصة لمساعدة مرضى القلب.

آخر أعمال محمد رمضان

يُشار إلى أنَّ مسلسل جعفر العمدة هو آخر أعمال محمد رمضان، الذي نافس به خلال السباق الرمضاني الماضي، وشاركه في البطولة كلا من إيمان العاصي، وهالة صدقي، ومنة فضالي، ومي كساب، ومن إخراج محمد سامي.