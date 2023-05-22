الجامعة الأمريكية تعيّن الدكتور طارق شوقي مستشارا لها

أعلنت الجامعة الأمريكية في القاهرة، تعيين الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، مستشارا للجامعة، خلفا للدكتور محمد حمزة، الذي شغل المنصب منذ ديسمبر 2021.

الحفاظ على العلاقات الطيبة مع الجامعات المصرية

وقال الدكتور أحمد دلًال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنّ الدكتور طارق شوقي، عضوا متميزا في مجتمعنا الجامعي وله تاريخ طويل مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، متابعا: «من خلال دوره الجديد كعضو في فريق القيادة العليا بالجامعة، سيلعب الدكتور شوقي دورا مهما في الحفاظ على العلاقات الطيبة بين الجامعة والجامعات المصرية والمجلس الأعلى للجامعات والحكومة المصرية».

وأضاف دلًال، أنّ الدكتور شوقي لديه تاريخ طويل في قيادة المؤسسات التعليمية والثقافية، ومعروف دوليا بجهوده في إعادة تصور طرق التدريس التقليدية.

مناصب تولاها الدكتور طارق شوقي

وتابعت الجامعة الأمريكية، أنّ الدكتور طارق شوقي شغل منصب عميد كلية العلوم والهندسة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة من 2012 إلى 2015، ومنصب المستشار الاستراتيجي لرئيس الجامعة للتعليم والتواصل المجتمعي. كما شغل شوقي منصب مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم والتكنولوجيا في الدول العربية من 2008 إلى 2012 ومنصب الأمين العام للمجالس الرئاسية المتخصصة للمجالس التخصصية التابعة للرئاسة من 2015 إلى 2017. لدى شوقي خبرة واسعة في مجال الميكانيكا النظرية والتطبيقية وقام بتدريس الهندسة والرياضيات التطبيقية لعدة عقود.

يذكر أنّ الدكتور طارق شوقي، حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة ودرجة الماجستير في ميكانيكا المواد الصلبة والرياضيات التطبيقية من جامعة براون، وبكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة القاهرة.