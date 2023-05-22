ضبط 5 أشخاص بتهمة بسرقة 3 آخرين بالإكراه في مطروح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح من 3 أشخاص،، مقيمين بمحافظة الإسكندريةـ بأنهم حال سيرهم بدائرة القسم قام 6 أشخاص مجهولين، باعتراض طريقهم مستقلين سيارتين ملاكي وتهديدهم بأسلحة نارية وبيضاء وتمكّنوا من الاستيلاء منهم على مبلغ مالي، و3 هواتف محمولة، عقب استدراجهم بزعم شراء 2 لودر، وأحدثوا تلفيات بإطارات السيارة خاصتهم باستخدام الأسلحة البيضاء.

تمّ تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم (6 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط 5 منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وضبط بحوزتهم (جزء من المبلغ المالي المستولى عليه وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي - هاتف محمول خاص بالمجني عليهم - السيارتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة - بندقية خرطوش والمستخدمة في ارتكاب الواقعة) كما قرر إثنين من المتهمين بارتكابهما واقعة سرقة سيارة نقل بأسلوب المفتاح المصطنع، والمحرر بشأنها المحضر اللازم بمديرية أمن البحيرة وأرشدا عنها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الأخير.