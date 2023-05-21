تفاصيل تجديد حبس شخص بتهمة سرقة السيارات في عابدين.. ركنة ومفتاح مصطنع

بأحد شوارع القاهرة خاصة منطقة عابدين ليلاً يتحرك بخطوات ثابتة، وبعد دقائق معدودة وبخبرة سابقة يسرق المتهم السيارات بالمنطقة ويفر هاربًا.

خضع المتهم في قضية سرقة سيارة بعابدين، لجلسة تحقيق، يوم الخميس الماضي، للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وأدلى المتهم باعترافاته أمام الجهات المختصة قائلا: «كنت بفضل متابع صاحب العربية لغايه ما أعرف بيركنها فين كل يوم والوقت المناسب إيه هو عشان اسرقها».

حبس المتهم

وأضاف المتهم خلال اعترافاته: «عملتها قبل كدا مرتين وكنت بستخدم المفتاح المصطنع عشان أعرف افتحها واسرقها وكانت بتعدي، باستثناء المرة دي، وكان معايا كذا مفتاح عشان أسرق تاني بيهم بس اتقبض عليا»، وفي ختام الجلسة قررت النيابة العامة بتجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة لاستكمال التحقيقات بها.

عقوبة المتهم

أما عن العقوبة القانونية المتوقعة على المتهم بسرقة سيارة، أوضح المحامي محمود عبدالله، أنَّ العقوبة المتوقعة هي السجن المشدد وفقاً لنص المادة 318 من قانون العقوبات، التي تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأضاف المحامي أنَّه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، قائلًا إنَّ قانون العقوبات نص على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

بداية الواقعة

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة عابدين بالقاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، بتعرضه لواقعة سرقة سيارته، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنه شخص مقيمان بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وتم ضبطه، وبحوزته المسروقات «2 مفتاح سيارة – هاتف محمول»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.