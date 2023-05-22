ضبط متهم بالاتجار بالأسلحة النارية دون ترخيص في المنيا

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، أنّ أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة، يتاجر في الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص متخذا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته «10 فرد محلي، وعدد من الطلقات من ذات العيار»، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية.