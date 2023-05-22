إعادة توزيع درجات مادة الهندسة للشهادة الإعدادية في المنيا

كلف الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا مدير مديرية التربية والتعليم بإعادة توزيع الدرجات للسؤالين الرابع والخامس في مادة الهندسة في امتحان الشهادة الإعدادية للمدارس الرسمية للغات وذلك لوجود اختلاف في امتحان الهندسة باللغة العربية عن النسخة الإنجليزية.

شكاوى من أولياء أمور الطلاب

يأتي ذلك في استجابة سريعة لشكاوى عدد من الطلاب وأولياء الأمور، في إطار الحرص على مصلحة الطلبة والطالبات، وبناءا على التوجيهات الصادرة إلى مديرية التربية والتعليم.

ووجه حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بإحالة الموضوع للتحقيق من قبل الشؤون القانونية والتنبيه على التوجيه الفني بإعادة توزيع الدرجات وتحقيق مصلحة الطلاب.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، عن انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023 والتي بدأت السبت الماضي، وتستمر حتى الخميس المقبل، إذ أدى الطلاب امتحانات الشهادة الإعدادية، في مادة اللغة العربية، فى سهولة ويسر، وانضباط كامل للجان الامتحانية، كما أدى الطلاب الامتحانات في مادتي الهندسة والتربية الدينية.

هذا ويؤدي 94 ألفا و363 طالب وطالبة بمحافظة المنيا امتحانات الشهادة الإعدادية أمام 413 لجنة بـ 3 قطاعات، موزعين على 9 إدارات تعليمية.