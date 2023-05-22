القبض على لصين خلال هروبهما بالمسروقات في الأميرية

تمكّنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية، حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته كمية من الأدوية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر.

وبمواجهته اعترف بسرقة الأدوية من داخل الصيدليات بأسلوب المغافلة وأن المضبوطات حيازته من متحصلات 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وتمّ ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القليوبية حال استقلاله دراجة نارية ملكه دون لوحات معدنية، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لسرقة (مبلغ مالي وبعض المتعلقات الشخصية) من داخل إحدى الشقق السكنية، وبحوزته (حقيبة بداخلها 2 أجنة حديدية - عتلة).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب كسر الباب باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وتمّ بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.