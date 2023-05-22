تراجع سعر الذهب خلال تعاملات الظهيرة.. عيار 24 بـ2823 جنيها

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين 22-5-2023 في الصاغة، خلال تعاملات الظهيرة عن بداية التعاملات صباحًا، بقيمة 10 جنيهات لجرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، و11 جنيهًا لجرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، و9 جنيهات لجرام الذهب عيار 18.

وعن سعر الذهب اليوم الاثنين 22-5-2023 في الصاغة، خلال تعاملات الظهيرة بعد تراجعها، يمكن التعرف عليها بالتفاصيل في السطور التالية، بحسب شعبة الذهب في الغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، خلال تعاملات الظهيرة، ليصبح 2823 جنيهًا بدلًا من 2834 جنيهًا صباحًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا حاليًا، بـ2470 جنيهًا، بدلا من 2480 جنيهًا صباحًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 بـ2117 جنيهًا للشراء بدون مصنعية، وسعر جرام الذهب عيار 14 بـ1647 جنيهًا، وعيار 12 بـ1411 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وعن سعر جنيه الذهب، 19760 جنيه، للشراء دون مصنيعة أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وسعر الذهب عالميًا، الأونصة بـ1977 دولارًا أمريكيًا.