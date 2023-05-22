ضبط 262 قضية مخدرات وتنفيذ 60 ألف حكم قضائي متنوع

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 262 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 274 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 124,502 كيلوجرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 38,300 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 17,600 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 13,680 كيلوجرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 2,920 كيلوجرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 2,730 كيلوجرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 631 جراما، وكمية من مخدر البودر وزنت 195 جراما، و1726 قرصا مخدرا.

وأسفرت الحملات أيضا، عن ضبط 79 قطعة سلاح ناري بحوزة 74 متهما، وتنفيذ 59970 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيل عصابي ضمّ 4 متهمين بارتكاب 4 حوادث سرقة متنوعة، و29 متهما هاربا، و15 متهما بارتكاب أعمال بلطجة، و189 دراجة نارية مخالفة، وإعادة سيارة مبلغ بسرقتها، وضبط 21252 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 7 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.