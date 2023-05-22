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القبض على هاربين اثنين من أحكام بالسجن في القاهرة والإسكندرية

كتب:

محمد بركات
11:35 ص | الإثنين 22 مايو 2023
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وتمّ ضبط أحد الأشخاص، مقيم في الأهرام بالجيزة، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضيتين بالحبس لمدة 20 سنة، حال تواجده بمحطة سكك حديد القاهرة.

وجرى ضبط أحد الأشخاص مقيم في محرم بك بالإسكندرية، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في إحدى القضايا بالسجن لمدة 10 سنوات، وذلك حال تواجده بموقف الترجمان بالقاهرة.

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