5 معلومات عن النشاط الصيفي في مساجد مطروح والإسكندرية.. بنين وبنات

شهدت محافظتا مطروح والإسكندرية بدء تطبيق الأنشطة الصيفية في المساجد، وسط إقبال كبير جدا من الأطفال للمشاركة في حفظ القرآن والتعريف بالسيرة النبوية وقصص الأنبياء.

وقال حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم الاثنين، لـ«الوطن»، إن النشاط الصيفي للأطفال يشمل تحفيظ القرآن الكريم، ودروس الدينية المختلفة والعبادات والسيرة النبوية لإعداد جيل متميز والحفاظ عليه من الفكر المتطرف، مضيفا «بدأنا في مسجد الروضة بمدينة مرسى مطروح».

حضور آلاف الأطفال

وأكد أبو المعارف سلاطين، إمام مسجد محمد موسى بالعجمي في الإسكندرية لـ«الوطن»، أن ما يزيد عن ألف طفل يشاركون في النشاط الصيفي بالمسجد، حيث اصطحب أولياء الأمور أبناءهم للالتحاق والاشتراك في هذه الأنشطة.

وأوضح سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندريه لـ«الوطن»، أن القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بالقرآن وأهله، وأن «أوقاف الإسكندرية» تعلن تمام جاهزيتها واستعدادها لاستقبال أبناء الوطن بمختلف مراحلهم العمرية لتحفظيهم كتاب الله وتبصيرهم بصحيح تعاليم الدين الإسلامي، الذي يدعو إلى الحب والصفح والتراحم والسلام والبناء والتعمير والصلح والإصلاح وعظيم مكارم الأخلاق التي تحقق مراد الله ممثلة في قوله تعالي «هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ»، وقوله تعالى «وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ»، وقوله تعالي «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" وقوله صلى الله عليه وسلم "خيرُكُم مَن تعلَّمَ القرآنَ وعلَّمَهُ».

‏5 معلومات عن النشاط الصيفى بمساجد الإسكندرية

وأضاف هاشم الفقى مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، أن هناك 5 معلومات حول النشاط الصيفي في المساجد التي انطلقت بالإسكندرية وبعض المحافظات، وهى كالتالي:

- النشاط الصيفى في جميع المساجد الكبرى الرئيسية.

- تحدد 5 أيام بكل المساجد للنشاط الصيفى.

- ‏النشاط الصيفى بالمساجد متاح لكل الأطفال بنين وبنات، ويقوم بالنشاط الصيفى إمام وخطيب المسجد.

- حفظ القرآن الكريم.

- تعاليم أمور الدين والسيرة النبوية.