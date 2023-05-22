عضو «تنسيقية الأحزاب» بالحوار الوطني: المحليات هي المحرك الأساسي للتنمية

قال أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ مناقشات لجنة المحليات في المحور السياسي بالحوار الوطني أمس الأحد كانت ساخنة جدا، حيث دارت حول قانون المجالس الشعبية المحلية.

وذكر «فوزي»، أن المحليات غابت لأكثر من 11 سنة، مما أدى إلى حالة فراغ في الشارع، وغياب تام للرقابة الخاصة بمتابعة خطط الدولة والتنمية والتطوير، ومراقبة الوحدات المحلية سواء على مستوى القرى والمدن والمحافظة.

المحليات هي عصب الدولة المصرية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، على هامش مشاركته في الحوار الوطني، أن المحليات هي عصب الدولة المصرية والمحرك الأساسي لكل عمليات التنمية التي تتم على أرض الواقع، وعلى مدار 11 سنة تم المطالبة مرارا وتكرارا بإصدار قانون المجالس الشعبية المحلية حتى يتم إجراء الانتخابات، ولكن هذا الأمر لم يحدث.

طاقة أمل جديدة من خلال الحوار الوطني

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «من خلال الحوار الوطني، أصبح هناك طاقة أمل ونور جديدين في هذا الملف الذي يعتبر من أهم الملفات التي تشغل بال الشعب المصري كله».