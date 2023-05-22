قوات «فاجنر» الروسية تعلن بدء مغادرة مدينة باخموت الخميس المقبل

قال يفجيني بريجوجن، رئيس مجموعة فاجنر الروسية، اليوم الإثنين، إنّ قواته ستغادر مدينة باخموت، التي سيطرت عليها بشكل كامل السبت الماضي، بعد معركة استمرت شهورًا، بداية من 25 مايو حتى أول يونيو، وفقًا لما نقلته «القاهرة الإخبارية» عن وكالة رويترز للأنباء.

وأعلنت روسيا وفق بيان سابق للكرملين، السيطرة بالكامل على المدينة، أول أمس السبت، فيما تضاربت التصريحات الأوكرانية بشأن خسارة المدينة المهمة في الحرب.

ونقلت «رويترز»، أمس الأحد، عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، «على ما يبدو خسرنا مدينة باخموت لصالح روسيا».

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت المدينة لا تزال تحت سيطرة كييف، قال زيلينسكي: «أعتقد لا».

وقال سيرجي نيكيفوروف المتحدث باسم الرئيس الأوكراني، إنّ زيلينسكي لم يؤكد سيطرة القوات الروسية على باخموت.

وكتب نيكيفوروف على «فيسبوك»، سؤال المراسل كان: الروس قالوا إنهم سيطروا على باخموت.. وكان رد الرئيس:«لا أعتقد ذلك».