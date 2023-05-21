ماذا يعني سقوط باخموت بالنسبة لروسيا وأوكرانيا؟

يبحث الكثيرون مؤخرا عن معنى سقوط باخموت في يد دولة روسيا الاتحادية وإعلان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فقدان السيطرة على المدينة التي شهدت معارك شديدة بين البلدين هي الأشرس منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير 2022.

ماذا يعني ‎سقوط باخموت بالنسبة لروسيا؟

وتلقب دولة أوكرانيا مدينة باخموت بـ «قلعة المعنويات» و«القلعة المنيعة»، ولكن ماذا يعني سقوط باخموت في يد روسيا، خاصة أن المدينة لا تشكل مركزاً للنقل وليست ذات ثقل سكاني كبير، لأن روسيا ستأخذ هذه المدينة كنقطة انطلاق إلى الأماكن الأخرى الخاصة بالصراع.

ماذا يعني سقوط باخموت بالنسبة لأوكرانيا؟

ورفعت روسيا علمها على المدينة مساء السبت بعد 224 يوما من القتال العنيف، وحرص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تقديم التهئنة للجنود، ولكن ماذا يعني سقوط باخموت بالنسبة لأوكرانيا، سيكون هذا بالطبع سببا لتراجع الروح المعنوية للقوات الأوكرانية وسيصعب هذا السقوط من اصطياد أوكرانيا الجنود الروس وسيتراجع الجيش الأوكراني إلى مناطق دفاعية كان يتم بناؤها منذ 8 سنوات.

ماذا يعني سقوط باخموت.. وما مكاسب روسيا ؟

تقع باخموت شمال مقاطعة دونيتسك على بعد 65 كيلو مترا وهذا يبعد أكثر من 580 كيلومترا من العاصمة كييف ولكن ماذا يعني سقوط باخموت في هذا السياق، يشير الأمر إلى أن روسيا ستحاول التقديم بشكل كثيف الفترة المقبلة في ظل نشوة هذا النصر الأخير.