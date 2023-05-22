«طب سوهاج» تنظم دورة تدريبية عن أساسيات قراءة رسم القلب للطلاب

يواصل مركز تطوير التعليم الطبي بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، دوراته التدريبية لأطباء التدريب بالمستشفى الجامعي، وذلك بمقر مركز تطوير التعليم الطبي بالمستشفى الجامعي القديم، صرح بذلك الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، مؤكدًا حرص الجامعة على تنظيم تلك الدورات من أجل إكساب الطلاب والأطباء المهارات العملية والإكلينيكية اللازمة، وتطوير العملية التعليمية بكلية الطب، وكان آخرها دورة عن تعلم أساسيات قراءة رسم القلب.

تطوير التعليم الطبي

وقال الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب البشري، إنّ مركز تطوير التعليم الطبي، نظم دورة تدريبية عن أساسيات قراءة رسم القلب لمرضى الحالات الحرجة، التي تهدف إلى رفع كفاءة ومهارات طلاب الامتياز والأطباء المقيمين، بهدف تقديم خدمة طبية وعلاجية متميزة للمرضى.

التعريف بكيفية قراءة رسم القلب

ومن جهته، أوضح الدكتور أحمد علي إسماعيل، مدرس الرعاية المركزة ومدير مركز تطوير التعليم الطبي والمحاضر في الدورة التدريبية، أنّ الدورة التدريبية شارك بها 60 طبيبًا من أطباء التدريب بمستشفيات سوهاج الجامعية، إذ جرى التعريف بكيفية قراءة رسم القلب، وتشخيص كثير من أمراض القلب مثل الذبحة الصدرية وجلطات القلب وغيرها.