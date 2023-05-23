محام يوضح 5 حالات يسقط فيها حق الحاضنة في مسكن الزوجية

تعد محكمة الأسرة الملجأ الوحيد، لأي زوجين وصلت بهما الخلافات إلى طريق مسدود، ومن بين الدعاوى الأكثر جدلية دعوى تمكين المسكن، وأجر المسكن، لذا يتساءل بعض الأشخاص عن الحالات التي تسقط حق السيدة الحاضنة في مسكن الزوجية؟

حالات تسقط حق الحاضنة في مسكن الزوجية

وقال علي حمودة المحامي المختص في الشؤون الأسرية والأحوال الشخصية في تصريحات لـ«الوطن» إن قانون الأحوال الشخصية أعطى السيدة الحاضنة الحق في التميكن من مسكن الزوجية بشكل منفرد في حالة الطلاق، أو حصولها على أجر مسكن.

5 حالات يسقط فيها حق الحضانة في مسكن الزوجية

وأضاف أن قانون الأحوال الشخصية حدد 5 حالات تسقط حق السيدة الحاضنة في مسكن الزوجية، وهي:

1- بلوغ الصغير سن الحضانة المقرر في القانون وهو 15 عاما للولد والبنت.

2- أن تترك السيدة الحاضنه منزل الزوجية، وعلى الزوج إثبات ذلك.

3- يسقط حق السيدة الحاضنة في الحضانة حال عدم وجود حاضنة أخري ينتقل لها الحضانة.

4- أن تختار الحاضنة بدل النقدي بمعنى أجر مسكن، عوضا عن الإقامة في مسكن الزوجية.

5- ثبوت وجود أموال خاصة يملكهات للمحضونون تمكنههم من استئجار مسكن أو تملكه.