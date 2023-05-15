أماكن ماكينة استخراج أوراق الأحوال الشخصية في الغردقة.. اعرف الخطوات

خصصت مديرية أمن البحر الأحمر ماكينة لاستخراج جميع الأوراق الرسمية في عدد من مناطق الغردقة حيث يمكن استلام الأوراق والشهادات المطلوبة وجميع الشهادات الخاصة بالزواج والطلاق وشهادات الميلاد خلال دقائق وتعمل 24 ساعة في اليوم وذلك لتقديم خدمة والعمل على راحة المواطنين تحت إشراف وزارة الداخلية.

خطوات استخراج أوراق الأحوال الشخصية بالماكينة

كشف مصدر أمني بالأحوال المدنية بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ماكينة استخراج الأوراق الرسمية في الغردقة لتوفير الوقت والجهد للمواطنين تحت إشراف وزارة الداخلية، لافتا إلى خطوات استخراج أوراق الأحوال الشخصية من الماكينة تكون كالآتي:

١- تدخل الرقم البطاقة

٢- تدخل رقم المصنع على البطاقة

٣- تدخل اسم الأم ثنائي

٤- تدخل مبلغ 50 جنيها

انتظر الشهادة تخرج مميكنة ومؤمنة ومختومة رسمي خلال دقائق

أماكن ماكينة استخراج أوراق الأحوال الشخصية بالغردقة

أشار المصدر إلى أن الماكينة توفر استخراج كل المحررات الرسمية من وزارة الداخلية للمواطنين وتعمل على مدار 24 ساعة.

وأكد أن أماكن استخراج أوراق الأحوال الشخصية في الغردقة تتوافر ماكينة بمطار الغردقة جنوب المدينة وماكينة بوسط مدينة الغردقة بمول سيتي ستارز ويعملان طوال أيام الأسبوع.