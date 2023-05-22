ضبط 2 طن ملح مجهول المصدر داخل مصنع بالشرقية 

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، طنين و500 كيلو ملح مجهول المصدر، داخل أحد المصانع، خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بالعاشر من رمضان.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية

وتفصيلًا، كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط 2 طن ملح مجهول المصدر

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، مرت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود احمد عبد الرحمن ومفتشي الإدارة، على الأنشطة التجارية والتموينية بدائرة الإدارة، وتحررت المحاضر الآتية: تحرير المحضر رقم (4270 ) لسنة 2023 جنح أول العاشر من رمضان، ضد أحد أصحاب مصانع تصنيع المواد البلاستيكية، لاستخدامه خامات مجهولة المصدر، وجرى التحفظ على 50 شيكارة أقراص ملح صناعي، يُستخدم في معالجة المياه، بإجمالي وزن 1250 كيلو أقراص ملح صناعي على ذمة المحضر.

- تحرير المحضر رقم ( 4208 ) لسنة 2023 جنح أول العاشر من رمضان، ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية، لوجود خامات مجهولة المصدر، وجرى التحفظ على 50 شيكارة ملح طعام زنة الواحدة 25 كيلوجراما، بإجمالي وزن 1250 كيلو ملح طعام مجهولة المصدر على ذمة المحضر.

- تحرير المحضر رقم ( 4209 ) لسنة 2023 جنح أول العاشر من رمضان، ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار طبقًا للتعليمات.

- تحرير المحضر رقم ( 4310 ) لسنة 2023 جنح أول العاشر من رمضان، ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للتعليمات.

وتفقدت الحملة المواقع التخزينية للقمح المحلي موسم توريد 2033، وذلك لتسهيل عملية التوريد والتأكد من التزام الجهات المسوقة بالضوابط المنظمة لاستقبال القمح المحلي والقرارات الوزارية الخاصة بالتوريد.