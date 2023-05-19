مراحل صناعة الجبن القريش على طريقة الريف.. «ملح ولبن فقط»

يزداد الطلب على الجبن القريش، كونه وجبة أساسية ضمن مائدة الفطور والعشاء إذ إنها خفيفة وذات قيمة غذائية، وقد يلجأ البعض لشرائها والبعض الآخر يسعى لصناعتها في المنزل بنفس طريقة الريف، دون إضافة مواد حافظة، وبنفس المذاق الغني، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، طريقة ومراحل إعداد وصناعة الجبن القريش.

تقول الدكتورة سهير مصطفى، الحاصلة على ماجستير في علوم الأغذية والألبان بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، في حديث خاص لـ«الوطن»، إنه يمكن صناعة الجبن القريش في المنزل بأبسط الطرق دون عناء أو إضافة مواد حافظة، مشيرة إلى أنّ هناك طريقتين لتصنيع الجبن القريش، وهما الفرّاز والترقيد.

ويمكن صناعة الجبن القريش أو الفلاحي، من خلال تحضير 5 كيلوات من اللبن، وهو متوفر بمنفذ بيع مديرية الزراعة بسعر 15 جنيهًا، موضحة الخطوات كالتالي:

خطوات ومراحل صناعة الجبن القريش بطريقة الريف

- تحضير اللبن الحليب.

- تدفئة في درجات حرارة من 37 وحتى 40 درجة.

- تُفصل طبقة الدهن «القشطة» عن اللبن باستخدام الفراز، أو فصله بالطريقة التقليدية، بوضعه في الثلاجة لمدة يوم، ثم قشط طبقة القشدة والاحتفاظ بها لتناولها أو تحويلها إلى زبدة.

- يُترك اللبن الحليب في درجة حرارة الغرفة في حال صنعه بطريقة الترقيد، أما في حالة الفراز يوضع في الحضانة بدرجة حرارة من 37 إلى 40 درجة مئوية.

- يتجبن اللبن أو يتخثر، وهنا يجري فصل الماء عنه «الشرش».

- تؤخذ كمية اللبن المتجبنة وتوضع في حصيرة وعليها قطعة شاش أبيض، مع التأكد من تصفية اللبن المتجبن وعصره من الماء الزائد.

- يترك في الحصيرة حتى يتشكل ويكون يابسًا تمامًا، كما هو حال وطبيعة الجبن القريش.

- يضاف ملح الطعام بعد انتهاء جميع المراحل وقتمًا يكون الجبن جاهزًا لحفظه في الثلاجة.

- يقطع الجبن ويوضع في علب لحفظه ثم نقلها للثلاجة، ويكون جاهزًا للطعام.

طريقة الفراز تختلف عن الترقيد

وأشارت «سهير» إلى أنّ طريقة الفراز تختلف عن الترقيد، حيث أنّ الفراز يضاف خلالها زبادي إلى اللبن ويوضع في الحضانة، ويكون إنتاجه من الجبن القريش منه أسرع من طريقة الترقيد، مؤكدة ضرورة تفادي الحموضة بوضع اللبن المضاف له الزبادي في الثلاجة، وفي اليوم التالي، يوضع في حصيرة ليتشكل قطع.

وأكدت أنّ اللبن ليس مضافًا له مواد حافظة، لذا يفضل تناول الجبن خلال 3 أيام على الأكثر، لافتة إلى أنه لا يمكن الاحتفاظ بالجبن أو القشدة في الفريزر.