ضبط 77 طن ملح طعام مقلد داخل مصنع ببسيون في الغربية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، من ضبط كميات كبيرة من ملح الطعام، مقلد ومنسوب لعلامات تجارية كبرى بغرض الغش التجاري والتدليس علي المواطنين، داخل مطحنة ومصنع غير مرخصين، بمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملة تفتيشية في بسيون

وكان المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزاره التموين والتجاره الداخلية بالغربية، على رأس حملة تشكلت من مفتشي إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، ضمت كلا من ناصر العفيفي، محمد الخولي، وبالاشتراك مع مباحث تموين الغربية، لتفقد الحالة التموينية بدائرة مركز بسيون.

ضبط كميات من ملح الطعام

ضبط مطحنة ومصنع لتعبئة ملح طعام مقلد لعلامات ملح طعام تجارية مشهورة، و كمية وقدرها 47 طن ملح معبأ وشكائر ملح وإدارة منشأة بدون ترخيص عدد 4 ماكينات للتعبئة وكذا عشرة آلاف كرتونة و120 رول لأكياس تعبئة ملح الطعام بغرض الغش التجاري والتربح دون وجه حق.

كما جري ضبط كمية وقدرها 30 طن ملح داخل مطحنة ومصنع تعبئة ملح طعام مقلدا شركة ملح مشهورة بالإسكندرية بغرض تحقيق أرباح دون وجه حق وغش جمهور المواطنين، بجانب كميات كبيرة من الشكائر الفارغة، بلغت 1000 شيكارة مدرج عليها عنوان الشركة الأصلية بغرض تعبئتها والغش التجاري، وجرى العرض على النيابة المختصة لاتخاذ اللازم قانونا.