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ضبط 1700 صندوق رنجة غير صالحة و5 أطنان ملح داخل 6 مصانع في الغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
01:18 م | السبت 15 أبريل 2023
ضبط رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية

ضبط رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، من ضبط 1700 صندوق رنجة بإجمالي 8.5 طن، و5 أطنان ملح طعام، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل 6 مصانع لإنتاج أسماك الرنجة، في مركز ومدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية.

حملة مكبرة في الغربية

قال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إن المديرية شنت حملة فجر اليوم، داخل عدد من مصانع إنتاج الأسماك المدخنة «الرنجة» بمركز ومدينة كفر الزيات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والرقابة الإدارية، بضبط السلع الغذائية الفاسدة.

وأوضح أبو هاشم في بيان صحفي، أن الحملة استهدفت مصانع انتاج الأسماك المدخنة «رنجة» للتأكد من صلاحيتها قبل طرحها في الأسواق بالتزامن مع احتفالات المواطنين بعيد شم النسيم، وأسفرت عن ضبط 6 مصانع تعمل على إنتاج الرنجة بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

إجمالي المضبوطات في الحملة

وأشار إلى أن المضبوطات من أسماك الرنجة المتحفظ عليها بلغت 8.5 طن، غير صالحة وكمية من شكائر الملح وقدرها 5 أطنان ملح بدون بيانات، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق.

 

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