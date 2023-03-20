ضبط 10 أطنان ملح طعام مجهول المصدر في حملة مكبرة بالمنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريراً عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية حول شن حملاتها المكبرة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية.

حملات تموينية مكثفة في محافظة المنوفية

وأشار محافظ المنوفية إلى أن تلك الحملات قد أسفرت اليوم عن تحرير 214 محضرا تموينيا متنوعا، ما بين 103 مخالفات مخابز و111 مخالفة أسواق بنطاق المحافظة، لافتاً إلى أنه تم ضبط عدد 10 أجولة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية بهدف الاستيلاء على الدعم والتربح دون وجه حق.

ضبط 10 أطنان ملح فاسد في المنوفية

كما تم ضبط 10 أطنان ملح طعام مجهول المصدر، وتم تحرير محاضر جنح بالوقائع أرقام 1413 و4023 بمركز منوف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تحقيقا للصالح العام.

ويواصل رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع الإدارات التموينية، مرورهم الميداني على المنشآت التموينية والمخابز وسلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع الجملة والتجزئة للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.