تباين ردود فعل طلاب الشهادة الإعدادية على امتحان الدراسات الاجتماعية بكفر الشيخ

تباينت ردود أفعال طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، حول امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، في آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023، والتي انطلقت، يوم الأربعاء 17 مايو، وانتهت اليوم الاثنين 21 مايو.

«عمر أغا»: الامتحان في مستوى الطالب المتوسط

وأعرب عمر أغا، أحد طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، عن سعادته بسهولة امتحان مادة «الدراسات الاجتماعية»، إذ وصفه بأنه في مستوى الطالب المتوسط، ويتناسب مع شريحة كبيرة من الطلاب.

«حسن»: الأسئلة شاملة لجميع أجزاء المنهج

وأكد محمد حسن، أحد طلاب الشهادة الإعدادية بسيدي سالم، إن أسئلة امتحان «الدراسات الاجتماعية» جاءت واضحة، والأسئلة شاملة لجميع أجزاء المنهج في «الجغرافيا والتاريخ»، ومرتبة، ومتنوعة، ومناسبة للوقت والمراجعة، متمنياً النجاح والتوفيق له ولكل زملائه الطلاب.

«هبة»: الامتحان لم يستغرق وقتاً طويلاً في الإجابة

وأوضحت هبة توفيق، إحدي طالبات الشهادة الإعدادية بسيدي غازي، إن الامتحان جاء من الكتاب المدرسي، كما أنه كان مناسباً للجميع وسهلاً دون وجود فقرات صعبة، ولم يستغرق وقتاً طويلاً في الإجابة.

بدء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

ومن المقرر، أنّ تبدأ أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، عقب انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2022 - 2023، اليوم الاثنين، لتبدأ بعدها أعمال المراجعة ورصد الدرجات، ومن ثم إعلان النتيجة عقب اعتمادها من اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.