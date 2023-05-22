الفنانة هالة صدقي تكشف كواليس مكالمة محمد صلاح لها: «اتخضيت»

ردود أفعال ضخمة تلقتها الفنانة هالة صدقي خلال موسم الدراما الرمضانية بعد النجاح الكبير الذي حققته شخصية «صفصف» التي قدمتها ضمن أحداث مسلسل «جعفر العمدة»، كان أبرزها رد فعل لاعب كرة القدم محمد صلاح تجاه المسلسل، بعدما نشر «ستوري» خلال متابعته المسلسل عبر حسابه على «إنستجرام».

وكشفت الفنانة هالة صدقي خلال ندوتها في «الوطن»، تفاصيل المكالمة التي جمعتها بـ«صلاح»، قائلة: «نشر محمد صلاح ستوري عبر حسابه على إنستجرام وهو يشاهد المسلسل، راستله وطلبت منه «تي- شيرت» عند زيارته لمصر، وكلمني بعدها قال لي إنه متابع المسلسل، ويحرص على مشاهدته باستمرار، اتخضيت من المكالمة وطلبت منه يهاتفني مرة أخرى في وجود أولادي، لأنه يعشقوه ويريدون التحدث معه».

مي كساب صممت على مكالمة محمد صلاح وهي ترتدي زي «غوريلا»

وتابعت: «ووقتها حضرت مي كساب إلى منزلي قادمة من تصوير مسلسل اللعبة، وهي ترتدي زي غوريلا، وحكيت لها تفاصيل المكالمة، وأني أنتظر منه مكالمة أخرى، صممت على التواجد لمكالمته، ولكنه الحمد الله هاتفني بعد مغادرتها وفي وجود أولادي، وطلبوا منه أن يصوروا المكالمة كنوع من الإثبات أنهم تحدثوا مع محمد صلاح».