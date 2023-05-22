أحداث ينتظرها المواطنون حتى نهاية شهر مايو.. مباريات وإجازات وترفيه

8 أيام فقط متبقية على نهاية شهر مايو الحالي 2023، لكن يبدو أنَّها ستكون مليئة بالأحداث الهامة والتي ينتظر المصريون حدوثها، نظرًا لتنوعها ما بين الأحداث الخدمية، والإجازات الأسبوعية، فضًلا عن الأحداث الرياضية والمؤتمرات الهامة.

يومين إجازة أسبوعية

وينتظر المصريون إجازتان متبقيتان في شهر مايو الحالي، وهي يومي الجمعة 26 من مايو، والسبت 27 من مايو.

طقس متقلب

وتستمر حالة الطقس المتقلب حتى نهاي شهر مايو وفقًا لما قالته الدكتوة منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية، لافتة إلى أنَّ المصريون ينتظرون طقسًا أكثر حرارة في الأيام المتبقية من الشهر.

يوم ترفيهي مجاني للبيطرين

فيما أعلن الدكتور ناجي سلام، مقرر اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عن قيام اللجنة بيوم ترفيهي مجاني للأطباء البيطريين وأسرهم، يوم الجمعة الموافق 26 مايو 2023، بنادى اتحاد المهن الطبية بمدينة نصر، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد سليم، النقيب العام، مع دخول النادي مجانا للزملاء وأسرهم، ودخول حمام السباحة مجانًا من بعد صلاة الجمعة حتي الساعة الخامسة مساء.

مبارايات الأهلي والزمالك

كما ينتظر جمهور الأبيض مبارتين للزمالك في بطولة الدوري العام، وهما مباراة الداخلية اليوم، ومباراة طلائع الجيش يوم 30 مايو المقبل، بينما ينتظر جمهور الأهلي 3 لقاءات لفريقهم في مايو، وهي أمام إنبي غدا، وطلائع الجيش 26 مايو، وسيراميكا كليوباترا 29 مايو.

انتهاء تظلمات سكن لكل المصريين 3

وتتضمن أحداث الأسبوع المقبل، انتهاء موعد تلقي تظلمات نتيجة سكن لكل المصريين 3، للمتقدمين غير المنطبق عليهم الشروط، وذلك يوم الخميس 25 مايو، حسبما صرحت المهندسة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إذ أكّدت مدّ تلقي طلبات التظلم لمدة أسبوع ينتهي الخميس المقبل.

استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي

في إطار توجه الدولة لتعزيز آفاق التعاون مع الدول الإفريقية في كافة المجالات، وخاصة على المستوى الاقتصادي، ينتهي البنك المركزي المصري من الاستعدادات اللازمة لاستضافة مصر الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، خلال الأيام القليلة المقبلة، والمقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023، وذلك تحت شعار «تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا».

انتهاء مدة السماح للتقدم لوظائف الشباب والرياضة وتعليم البحر الأحمر

يشهد يوم الجمعة المقبل 26 مايو، انتهاء المهلة المتاح فيها التقدم بالأوراق لوظيفة بديوان عام وزارة الشباب والرياضة رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، إذ امتد التقدم للوظيفة خلال الفترة من 26 أبريل إلى 26 مايو 2023 .

وتنتهي مهلة التقدم بالأوراق لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، التي أعلن عنها خلال الفترة من 10 أبريل إلى 25 مايو 2023.