حفلات ساقية الصاوي في نهاية شهر مايو.. أسعار التذاكر تبدأ من 80 جنيها

تقدم ساقية الصاوي حفلات فنية متنوعة على مسارحها خلال الأيام المقبلة من نهاية شهر مايو، وتتنوع ما بين حفلات موسيقية وإنشاد ديني لمطربين شباب لتلبي اهتمامات الجمهور المتنوعة، وبأسعار مناسبة للتذاكر.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور تستعرض «الوطن» حفلات ساقية الصاوي بحي الزمالك في نهاية شهر يونيو:

حفل عجائب الديسكو السبعة

الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء، ويقام أيضا في اليوم التالي، ويتراوح سعر تذاكر الحفل من 100 إلى 150 جنيها.

حفل علي قنديل

يقام يوم 26 مايو الساعة الرابعة والنصف والثامنة والنصف، مساء بقاعة النهر وسعر التذكرة 250 جنيها.

حفل كاسيت باند

يقام يوم 26 مايو في تمام الساعة الثامنة وسعر تذكرة الحفل 100 جنيه.

حفل المنشد أحمد العمري

يقام يوم 27 مايو الساعة الثامنة ونبدأ أسعار التذاكر من 80 جنيها.

حفل الفن الصادق

يقام يوم 28 مايو الساعة الثامنة، وتبدأ أسعار من 100 جنيه.

حفل محمد سواح

ويقام يوم 31 مايو الساعة الثامنة مساء وتبدأ أسعار التذاكر من 80 جنيها.