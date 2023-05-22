«مستثمرو السياحة»: 80% نسب إشغال فنادق الغردقة في النصف الأول من مايو

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة في البحر الأحمر، إنّ فنادق الغردقة سجلت نسب إشغال 80% خلال النصف الأول من مايو الجاري، وهي أعلى من نظيرتها العام الماضي بنحو 20%، مشيرا إلى أنّ هناك زيادة مطردة في التدفقات السياحية الوافدة إلى الغردقة منذ بداية الشهر الجاري.

السياح الألمان الأكثر تواجدا بفنادق الغردقة حاليا

وأضاف فلا لـ«الوطن»، أنّ السياح الألمان هم الأكثر تواجدا بفنادق الغردقة خلال الفترة الحاليةـ مع تواجد أعداد جيدة من سياح دول أوربا الشرقية ولاسيما بولندا والتشيك والمجر، لافتا إلى أنّ أعداد السياح الروس الوافدين إلى المدينة حاليا لا زالت متوسطة.

استمرار العام الدراسي في مصر قلل من تواجد المصريين بالغردقة

وأوضح أنّه بسبب استمرار العام الدراسي في مصر حتى الآن، فإنّ أعداد السياح المصريين بفنادق الغردقة ما زال ضعيفا، لافتا إلى أنّه وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية، فالحركة السياحية الوافدة للغردقة خلال الموسم السياحي الصيفي الحالي ستكون أعلى بكثير من العام الماضي.

وأكد عضو جمعية مستثمرو السياحة في البحر الأحمر، أنّ نسب الإشغال الفندقي هذا الصيف ستكون الأعلى منذ عام 2019، موضحا أنّ العديد من وكالات السياحة الأجنبية أبرمت تعاقدات مع فنادق الغردقة لحجز غرف لسائحيها طوال فصل الصيف 2023.