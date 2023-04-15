طريقة وشروط التسجيل للدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية

تستعد وزارة الصحة لتلقي طلبات للترشح للدراسات العليا (الدكتوراة، الماجستير، الدبلوم)، لأعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة، وذلك لمدة شهر، خلال العام الدراسي 2023/2024 وذلك قبل يوم 10 مايو المقبل.

ووفقاً لبيان من وزارة الصحة، فإن تقدم الأطباء بطلبات دراسة الماجستير والدبلوم متاح للأطباء المقيمين في جميع التخصصات الملحة والعادية دون اشتراط استلامهم للنيابة، كما يسمح للأطباء المكلفين في المحافظات النائية، بالتقدم للدراسة فور ظهور نتيجة النيابة، مع استمرار الطبيب في العمل، وذلك طبقا للقرار الوزاري 197 لسنة 2012.

التدريب لمدة عام على أعمال الطبيب

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الأطباء في تخصصات الرعاية الأساسية، وتنظيم الأسرة، والطب الوقائي، المتقدمين للترشح يتم تدريبهم لمدة عام على أعمال الطبيب المقيم في فرع التخصص المرشح له تمهيداً للتسجيل في العام التالي بالجامعات المصرية، موضحاً أنه لا يشترط قضاء عام فِي التدريب قبل الدراسة لتخصصات الصحة العامة، وطب الصناعات والأمراض المهنية، والتخصصات غير الإكلينيكية بقطاع الرعاية الأساسية.

المستندات المطلوبة للترشح

ونوه الدكتور حسام عبد الغفار، إلى أن المستندات المطلوبة للترشح لدراسة الدكتوراة تتضمن أصل شهادة الماجستير، وموافقة جهة العمل موجهة للإدارة العامة للمنح والبعثات، وموافقة رئيس الإدارة المركزية التابع لها الطبيب، مشيراً إلى قبول طلبات التسجيل للدكتوراه للأطباء العاملين بالإدارات التي لا يوجد بها درجة مساعد أخصائي أو أخصائي، بعد عام من حصولهم على الماجستير.

أطباء الاسنان والصيادلة

ويشترط لترشح أطباء الأسنان، والصيادلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، قضاء الفترة المقررة للتكليف كاملة قبل التقدم للترشح، منوها إلى أن المرشح للدراسات العليا يلتزم بالعمل في الجهة التي قامت بترشيحه، أو أي جهة حكومية أخرى، بالاتفاق مع الجهة المرشحة، لنفس مدة الدراسة.