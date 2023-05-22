طلاب الإعدادية ببورسعيد يحتفلون بانتهاء الامتحانات بالطبل والمزمار: أسئلة سهلة

احتفل طلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد اليوم، بانتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 أمام المدارس بأشكال مختلفة، منها الطبل والزغاريد والأغاني وإطلاق البالونات والمزمار.

وأكد عدد من طلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد، أن أسئلة امتحان مادة الدراسات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ما عدا سؤوالين كانا يحتاجان إلى تفكير ووقت أطول.

فرحة لا توصف

وقالت ملك عز الدين بمدرسة القناة الإعدادية بنات، إن فرحتها بانتهاء الامتحانات لا توصف فقد عانت من المذاكرة لأجل لحظة إنهاء الامتحان، وتتمني إعلان النتيجة بالنجاح، مشيرة إلى أن أسئلة الامتحان جاءت متوسطة إلا من سؤال واحد يحتاج إلى تفكير.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إنها تفقدت اليوم لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، للوقوف على انتظام سير العملية الامتحانية بها برفقة محمود بدوي مدير عام التعليم العام.

عدم رصد مشكلات

ولفتت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أن الامتحانات كانت تسير بهدوء دون رصد أي مشكلات تذكر حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية، وهي آخر مادة في الامتحان ويتم التصحيح فور إنهاء الامتحان

وشددت وكيل أول الوزارة على رؤساء اللجان بعدم السماح للطلاب باصطحاب الهاتف المحمول، أو أي من ملحقاته أوالساعات الذكية داخل اللجان منعا للغش، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص متمنية التوفيق للجميع.