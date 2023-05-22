استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول بامتحانات الشهادة الإعدادية في القليوبية

قررت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول بلجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة الخانكة، بعد رصد مخالفة في إدارة اللجنة، إذ يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي اليوم، امتحان مادتي العلوم والتربية الدينية.

متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

وأوضحت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية في بيان لها، أنّ إمتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، تسير على أكمل وجه وسط متابعة وإجراءات، مشيرة إلى أنّ استبعاد رئيس اللجنة ومراقب أول لجنة الشهادة الإعدادية بإدارة الخانكة التعليمية، جاء لمخالفتهما قانون 205 لسنة 2020 بالإخلال بأعمال الامتحانات.

وأكدت أنه لا تهاون مع المخالفين، إذ جرى إحالتهما إلى التحقيق، مشيرة إلى أنّ سبب استبعادهما، هو التغيب عن العمل، واستلام أحد الموظفين باللجنة أوراق الأسئلة.

تكثيف المتابعة على مدارس المحافظة

ووجهت وكيل وزارة التعليم، بتكثيف المتابعة على مدارس المحافظة بالكامل، ورفع تقارير دورية بالنتائج، وإعمال الشفافية والحيادية في العرض لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وذلك بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والإدارات المعنية، مشددة على أنه لا تهاون مع المقصرين.

ويؤدي الطلاب اليوم، امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، في مادتي العلوم والتربية الدينية، ويتبقى بذلك يومين فقط على انتهاء الامتحانات، تبدأ بعدهما أعمال التصحيح والكنترول، تمهيدًا لإعلان النتيجة.