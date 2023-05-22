«تعليم الإسكندرية» تتصدر جوائز مسابقة الثقافة المسيحية بـ4 مراكز

حصدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، 4 جوائز في مرحلة طلاب الثانوية، ضمن مسابقة الثقافة المسيحية، والتي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الكنيسة على مستوى المحافظات.

وبحسب بيان مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم، فإن الفائزين من المديرية كالتالي:

أسماء الفائزين في مسابقة الثقافة المسيحية

- رولا روماني بطرس، طالبة بالمرحلة الثانوية، المركز الأول جمهوري.

- دعاء صبحي راغب، الثاني جمهوري من فئة معلمون واداريون وأولياء الأمور.

- يوأنس حسام فايق، طالب بالمرحلة الابتدائية، المركز الثالث جمهوري.

- كريستينا عيسى نجيب، طالبة بالمرحلة الإعدادية، المركز الخامس جمهوري.

وجاء ذلك بعد تصفية الأبحاث على مستوى المديرية بإشراف الموجه العام، وتصعيد أفضل 5 أبحاث على كل مستوى لمكتب مستشار التربية الدينية بديوان الوزارة، واختيار الفائزين.

تفاصيل مسابقة الثقافة المسيحية

وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإنه يوجد جوائز مالية لأكثر المديريات والإدارات مشاركة في مسابقة الثقافة المسيحية، وكذلك للأكثر فوزا.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبناء شخصية المواطن المصري، وبالتعاون مع الكنيسة المصرية، بالإضافة إلى وجود مسابقة دينية أخرى بالتعاون مع وزارة الأوقاف.