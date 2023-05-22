«تعليم الإسكندرية»: خطأ بامتحان الإنجليزي للشهادة الإعدادية وسنراعي مصلحة الطالب

علق الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، على الشكاوى التي تقدم بها عدد من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية، بأنه يوجد أخطاء في امتحان اللغة الإنجليزية، بأنه بالفعل هناك خطأ في حرف في إحدى كلمات الامتحان، وفي كل الأحوال سيعد تقريرًا ستكون نتيجته في صالح الطالب.

كان عدد من أولياء الأمور تقدموا بشكوى أمس، بسبب أخطاء في امتحان اللغة الإنجليزية، معربين عن خوفهم من نقص درجات أبنائهم.

في السياق، قال ماجد ناجح، أستاذ اللغة الإنجليزية بالإسكندرية، إن امتحان الانجليزي للشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية جاء فى مجمله سهلًا ومباشرًا باستثناء 3 أسئلة، موضحًا: جاءت الورقة الأولى «سؤال المحادثة واكمل الفراغ» في مستوى الطالب المتوسط والورقة الثانية مباشرة باستثناء السؤال الآخير منها، كان نقدي ويحتاج لفهم القطعة.

صعوبات امتحان اللغة الإنجليزية

واضاف «ناجح» في تصريحات لـ«الوطن»، أن سؤال قطعة الفهم هذا العام كان يتحدث عن الأفيال والاهتمام بصغارها، أما الورقة الثالثة فكانت محل جدل، وهو سؤال تصحيح الكلمة ويعتمد على فهم قواعد الفصل الدراسي الثاني، وكان السؤال الأول به خطأ علمي وليس من ناحية القواعد، إذ جاءت الجملة أن الثلج يغطي أماكن شاسعة من الأراضي الرطبة، وهذا خطأ لأن الثلج يغطي الأراضي القطبية.

خطأ آخر في الامتحان

وأكد أن الخطأ الأكبر والذي كان حديث الجميع جاء في السؤال الخامس، وبالتحديد كلمة steel ومعناها معدن الصلب، فكان بالأحرى على واضع الامتحان أن يأتى بكلمة steal بمعنى يسرق، ناهيك عن تصحيح الكلمة، ولابد أن يأتي في صيغة المبني للمجهول، وهكذا بدلًا من أن يحول الطالب الكلمة إلى مبنى للمجهول، فقد اكتفى بتصحيح كلمة steel إلى كلمة steal، وهذا خطأ فقد حدثت مغالطة فى كتابة الكلمة.

سؤال من الترم الأول

وأشار إلى أن السؤال الأخير المتمثل في كتابة الموضوع كان به مشكلة أيضًا، إذ لم يتطرق واضع الامتحان لأي من موضوعات «الترم الثاني»، مثل إحدى عجائب مصر الطبيعية أو كيفية المحافظة على كوكبنا أو القضاء على التلوث أو إعادة التدوير، وبدلًا من ذلك أتى بإحدى موضوعات «الترم الأول»، وهو ما مثل صعوبة للطالب الذي يذهب للامتحان، وتركيزه على وحدات وموضوعات الترم الثاني فقط.