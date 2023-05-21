انطلاق قافلة علاجية توعوية لعلاج الأسنان في حي غرب أسيوط

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، فعاليات القافلة العلاجية التوعوية المجانية لعلاج الأسنان بمستشفى الإيمان العام بحي غرب مدينة أسيوط، والتي تنظمها كلية طب الفم والأسنان بجامعة سفنكس بأسيوط الجديدة بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لصحة الفم، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين تفعيلاً للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لافتا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كل الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين.

صرف الأدوية بالمجان

وبدأ المحافظ ومرافقوه زيارتهم لمستشفى الإيمان العام بإطلاق فعاليات القافلة، وتابع أعمال الكشف على المرضى وصرف الأدوية بالمجان، واطمأن على الخدمات المقدمة للمواطنين وتابع سير العمل بأقسام القافلة المختلفة.

والتقى بعض المواطنين واستمع منهم إلى الخدمات التي تقدمها لهم القافلة من خدمات علاجية وتوعوية خاصة بالفم والأسنان، وتابع توزيع الهدايا على الاطفال فضلًا عن توزيع كتيبات توعية بأهمية الحفاظ على الاسنان وتوزيع فرش ومعجون الاسنان على المرضى والاطفال بالمجان تشجيعا لهم.

القوافل التوعوية العلاجية

وعقد المحافظ اجتماعًا مع قيادات جامعة سفنكس ومديرية الصحة والأطباء المشرفين على القافلة، وحثهم على التوسع فى تنظيم القوافل التوعوية العلاجية بكل قرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم الخدمات الطبية لهم بالمجان.

وأشاد محافظ أسيوط بالدور المجتمعي والمشاركة الاجتماعية لجامعة سفنكس في القوافل الطبية والعلاجية في مختلف التخصصات بالتنسيق مع مديرية الصحة، وكل الجهات الشريكة للتهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشاد بقافلة علاج الأسنان والقائمين عليها لافتًا إلى إنه يجري تنظيم القوافل الطبية العلاجية في كل التخصات بمختلف قرى ومراكز المحافظة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان وكافة الجهات التنفيذية والجامعات بالمحافظة تفعيلًا للمشاركة المجتمعية وخدمة المجتمع ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعلن محافظ أسيوط تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أنشطة وفعاليات الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني وتفعيل المشاركة المجتمعية لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين في كافة القطاعات وخدمة المجتمع تماشيًا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.