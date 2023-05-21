إصابة خمسيني في حادث تصادم على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب رجل في نهاية العقد الخامس من العمر بإصابات وجروح وكسور متفرقة بالجسم، بعدما صدمته سيارة مجهولة وفرت هاربة على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، اليوم الأحد، حيث فوجئ المارة على الطريق بقيام سيارة مجهولة تسير بسرعة جنونية بالاصطدام بالخمسيني خلال عبوره الطريق، وفرت هاربة على الفور تاركة المصاب غارقًا في دمائه على الطريق.

وعلى الفور توقفت السيارات المارة على طريق الصعيد الصحراوي، وهرع العشرات لمساعدة المصاب وتقديم يد العون له، كما أبلغوا الشرطة وسيارة الإسعاف لاتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث اصطدام سيارة بمواطن

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي بوقوع حادث اصطدام سيارة بمواطن على طريق أسيوط الغربي بدائرة محافظة الفيوم، ووجود مصاب في حالة غير مستقرة.

إصابة خمسيني في الحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث طريق أسيوط الصحراوي اليوم، وتبينّ إصابة عمر محمد عبد الله، 58 سنة، بإصابات متنوعة وجروح وكسور متفرقة بالجسم، وحالته غير مستقرة.

نقل المصاب للمستشفى

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام وإيداعه في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليه وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصابته، تمهيدًا لتقديم العلاج الطبي اللازم له بحسب إصاباته.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.