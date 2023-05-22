محافظ مطروح يشهد افتتاح عيادات الأسنان في العلمين

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فعاليات الافتتاح الرسمى لمجمع عيادات طب الأسنان بفرع الأكاديمية بالعلمين.

ووجه محافظ مطروح الشكر لدور فرع الأكاديمية الأكاديمي والمجتمعي ودعم جهود تنمية المجتمع المحلي، وتوفير مزيد من الخدمات خاصة المنظومة الصحية لأهالى مدينة العلمين وزائريها، ناقلا تحيات وشكر جميع الأهالي لذلك الدور مع تأكيد تعزيز ودعم المحافظة الدائم بجهود تطوير المنظومة الطبية والتعلمية.

بدء العمل التجريبي بعيادات طب الأسنان

وقال محافظ مطروح، اليوم، في بيان، إنه بدأ العمل التجريبي في عيادات طب الأسنان بفرع الأكاديمية في مدينة العلمين الجديدة في شهر نوفمبر 2022 ، حيث يضم مجموعة من العيادات المزوده بأحدث التقنيات وأجهزة المحاكاة المتطورة، وتستقبل العيادات نحو 1000 حالة شهرياً فضلاً عن تقديم خدمات طبية وتوفير 8 قوافل لسكان المناطق المحيطة بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين والإسكندرية إلي جانب تأسيس قاعدة بيانات للمرضى.

اتفاقية تعاون بين كلية طب الأسنان بالأكاديمية العربية وجامعة جنوا الإيطالية

كما شهد محافظ مطروح ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين كلية طب الأسنان بالأكاديمية و جامعة جنوا الايطالية بالمجال الطبي.

وأكد محافظ مطروح في كلمته على الترحيب بذلك التعاون بين الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجامعة الإيطالية بما يضيفه من خبرات تصقل مهارات الطلاب والأطباء.