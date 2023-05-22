محمد رمضان يتجول في شوارع المنصورة لتصوير فيلم «ع الزيرو»

رصدت «الوطن» وصول الفنان محمد رمضان، صباح اليوم الاثنين، إلى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، برفقة الفنانة نيللي كريم، لتصوير عدد من المشاهد المختلفة داخل المدينة، إذ تجول في الشوارع.

محمد رمضان يصور مشاهد من فيلمه بالمنصورة

كان محمد رمضان قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إنَّ فيلم ع الزيرو هو عمل مختلف سيفاجئ الجمهور بشكل كبير لأن فكرته مختلفة ومميزة، ولا تشبه أي عمل تمّ تقديمه من قبل يكتبه الدكتور مدحت العدل، ويخرجه ماندو العدل وإنتاج جمال العدل.

محمد رمضان: معنا فريق عمل مميز منهم نيللي كريم

وتابع رمضان قائلًا: «سعدت جداً بالعمل معهم، ويوجد معنا فريق عمل مميز منهم نيللي كريم وجومانا مراد، وأعد الجمهور بأنهم سيرون عملاً سينمائياً مختلفاً»، متابعًا أنَّه خلال العمل يجسد حياة شخص بسيط وشريف يسمى دراجون يعاني من قلة الرزق وأشياء أخرى ولكنه يحدث تحولات داخل العمل، وهو شخصية مختلفة تماماً عن الشخصية التي قدمها في فيلم هارلي خلال عيد الفطر.