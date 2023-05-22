طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع الأمواج ودرجات حرارة معتدلة

شهد طقس الإسكندرية اليوم الاثنين 22 مايو 2023، اعتدالا في درجات الحرارة، في ظل توقعات سقوط أمطار خفيفة للغاية، مع طقس مائل إلى البرودة مساءً مع نشاط رياح ملحوظ وتوسط في ارتفاع الأمواج.

حالة طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم معتدل، مع ميل إلى الحرارة ظهرا ثم يعود إلى البرودة ليلا مع تشديد بضرورة إستمرار ارتداء الملابس الثقيلة ليلا نظراً لانخفاض درجات الحرارة نسبيا خلال فترة الليل.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم، العظمي 25 درجة مئوية، والصغري 18 درجة، وهو ما يعني أن طقس الإسكندرية اليوم معتدل من حيث درجات الحرارة مائل إلى البرودة ليلا.

رياح شديدة

وتعد أصعب ظواهر طقس الإسكندرية اليوم فيما يخص سرعة الرياح التي تصل إلى 32 كيلو متر في الساعة، وهي الرياح التي يتكون اتجاهها شمالية غربية، وشمالية شرقية، مع طقس غائم جزئيا.

ارتفاع الأمواج

ويرتبط طقس الإسكندرية اليوم، أيضا بحالة البحر وهي التي تتباين أيضا ما بين خفيفة إلى معتدلة في ظل إرتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، لذا تعد فرصة من أجل الذهاب إلى شواطئ الإسكندرية نظرا للاعتدال النسبي بعد ارتفاع الأمواج بشكل أكبر خلال الأيام الماضية.