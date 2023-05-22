مراسل «القاهرة الإخبارية»: الأزمة الروسية ستتخذ منحنى تصعيديا غير مسبوق

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن خطوة تسليم الغرب مقاتلات «إف 16» إلى أوكرانيا وإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأمر تؤكد أن الأزمة الروسية الأوكرانية ستتخذ منحى تصعيدي خطير غير مسبوق، وهذا المسار يمكن أن ينذر بمواجهة عسكرية مباشرة بين موسكو وواشنطن.

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن السفير الروسي في واشنطن أكد أنه في حال تسليم أوكرانيا طائرات إف 16 فيجب أن تعلم الولايات المتحدة أنه من خلال هذه الخطوة فسيعتبر ذلك اعتداء مباشر من قبل واشنطن على روسيا.

وتابع: «الدوائر الرسمية في روسيا تؤكد أن موسكو سترد في حال تم تسليم طئرات إلى أوكرانيا، وفي حال تم الاعتداء على الأراضي الروسية من خلال هذه الطائرات».

واستطرد: «الولايات المتحدة تعتبر أن أراضي القرم أوكرانية لذلك ستسلم طائرات إف 16 للجانب الأوكراني؛ لكي تستخدم في المعارك في أراضي القرم، ولكن روسيا تعتبر القرم أراضي روسية؛ وهي جزء لا يتجزأ من أراضي روسيا الاتحادية وسيكون الرد الروسي قاسي للغاية».