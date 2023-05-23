هالة صدقي: بكيت بسبب «صفصف».. والسوشيال ميديا أعطت النجاح نكهة مختلفة

عبرت الفنانة هالة صدقي، عن سعادتها بردود الأفعال التي حققتها خلال موسم الدراما الرمضاني في مسلسل «جعفر العمدة»، قائلة: حالة النجاح التي حققتها مع صفصف في جعفر العمدة، مشابهة لحالة النجاح مع شخصية «توحيدة» في مسلسل «أرابيسك»، لكن الاختلاف بينهما في استقبال الجمهور للشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، ما أعطى النجاح نكهة مختلفة.

منصات السوشيال ميديا عالم كبير جدا

وأضافت هالة صدقي في ندوتها بـ«الوطن»: توحيدة حققت أيضا ردود أفعال ضخمة في الشارع المصري، لكن لم تكن الـ«سوشيال ميديا» موجودة في ذلك الوقت، فتلك المنصات عالم كبير بالنسبة لي، ما زلت أحاول اكتشافه، فهي تساعد وتدعم، وتعلي أعمال بشكل كبير، لكن لديها أيضا القدرة على الهدم.

هالة صدقي: ردود الأفعال على دوري في جعفر العمدة أذهلتني

قالت بطلة مسلسل «جعفر العمدة»، بدأت أتلقى ردود الأفعال بعد عرض الحلقات الأربع الأولى، أثناء وجودي في حفل نظمته الشركة المنتجة للمسلسل، وشعرت أن ردود الأفعال قد يكون بها قدر من المبالغة، ما أشعرني بالخوف، وتساءلت هل ستستمر حالة النجاح التي يروها في المسلسل؟ وفي الحفل تلقيت مكالمة هاتفية من كاتب صحفي كبير، أبدى إعجابه الشديد بالمسلسل والشخصية التي أجسدها.

وتابعت: تلقيت مكالمة أخرى من صحفي مهم من كبار صحفيين مصر، أحترم رأيه جدا، قال لي إنه لم يستطيع الكتابة عني من فرط إعجابه بـ«صفصف»، ما أصابني بحالة من الذهول، جعلتني أبكي أثناء وجودي في الحفل، ووقتها قال لي محمد سامي افرحي باللحظة نفسها ولا تفكري في شيء.