هالة صدقي: «أم كلثوم» من أفضل مسلسلات السير الذاتية

تحدثت الفنانة هالة صدقي عن مسلسلات السير الذاتية، ورأيها في تقديمها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنَّ أغلبيتها لم تنجح خاصة أنها كانت عن فنانين معروفين جيدا لدى الجمهور.

هالة صدقي تتحدث عن مسلسلات السير الذاتية

وقالت هالة صدقي خلال حوارها مع «الوطن»، إنَّ أهم عامل لنجاح مسلسل السيرة الذاتية أن يكون عن فنان لم نشاهده ونعيش تفاصيله.

وأضافت هالة صدقي، «أغلب ما تمّ تقديمه من مسلسلات سير ذاتية لفنانين نعرفهم جيداً، وهذا بالتأكيد يخرج عملًا على غير المتوقع، لأنَّ هذا يظلم الممثل نفسه، وذلك ينطبق على كل مسلسلات السير الذاتية إلا أم كلثوم» .

هالة صدقي وجعفر العمدة

وقدمت الفنانة هالة صدقي مسلسل جعفر العمدة، في السباق الرمضاني الماضي، وجسدت من خلاله دور صفصف، والدة محمد رمضان الذي جسد دوره الفنان محمد رمضان.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه،