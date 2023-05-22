إجابات امتحان «الدراسات الاجتماعية» لطلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

أدى نحو 63 ألفاً و307 طلاب وطالبات بمحافظة كفر الشيخ آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، للعام 2022 - 2023، وذلك في مادة «الدراسات الاجتماعية»، في 347 لجنة بـ13 إدارة تعليمية، على مستوى المحافظة.

أسئلة امتحان مادة «الدراسات الاجتماعية»

وتضمن امتحان مادة «الدراسات الاجتماعية» للشهادة الإعدادية، في «الجغرافيا»، سؤالاً بعنوان «تنتشر علي هوامش الغابات الاستوائية الزراعة»، ومن بين الاختيارات «الكثيفة - التجارية - الواسعة - البدائية»، والصحيح «البدائية»، وسؤال بعنوان «تحد دولة بنين دولة نيجيريا من جهة»، ومن بين الاختيارات «الشرق - الغرب - الجنوب - الشمال»، والصحيح «الغرب»، وفقاً لما ذكره أحمد السيد، مُعلم أول دراسات اجتماعية بالمرحلة الإعدادية بإدارة دسوق التعليمية.

كما تضمنت أسئلة امتحان مادة «الدراسات الاجتماعية» للشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، في «التاريخ»، سؤالاً بعنوان «توقيع اتفاقية الجلاء عن مصر في أكتوبر عام 1954 حققت القضاء علي»، ومن بين الاختيارات «الإقطاع - الاستعمار - الاحتكار - فساد الأحزاب»، والصحيح «الاستعمار».

واحتوى الامتحان سؤالا بعنوان «ساهمت المرأة المصرية في الدفاع عن حقوقها في بداية القرن العشرين من خلال»، ومن بين الاختيارات «المجالس النيابية - الالتحاق بالجامعة - المجلس القومي للمرأة - الصحف النسائية»، والصحيح «الصحف النسائية».

امتحانات الشهادة الإعدادية

وفي سياق متصل، عبّر طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، عن سعادتهم بمستوى امتحان «الدراسات الاجتماعية» الذي جاءت أسئلته واضحة، وشاملة لجميع أجزاء المنهج في «الجغرافيا والتاريخ»، ولم يستغرق وقتاً طويلاً في الإجابة، وفقاً لما ذكره بعض الطلاب لـ«الوطن»، واصفين آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بكلمة «ختامها مسك».

وانتهت اليوم الاثنين 21 مايو امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، للعام 2022 - 2023، والتي انطلقت يوم الأربعاء الماضي الموافق 17 مايو، ومرت دون رصد أي شكاوي أو مخالفات علي مدار الأيام الـ5 للامتحانات.

بدء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

ومن المقرر، أنّ تبدأ أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، عقب انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2022 - 2023، اليوم الاثنين، لتبدأ بعدها أعمال المراجعة ورصد الدرجات، ومن ثم إعلان النتيجة عقب اعتمادها من اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.