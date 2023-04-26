«الوطن» في معبر أرقين.. تواصل استقبال المصريين العائدين من السودان

تستعرض «الوطن» استمرار جهود الدولة المصرية في عودة الرعايا المصريين والعديد من الجنسيات الأخرى من السودان، عبر معبر أرقين.

وتتوافد الوفود المصرية عبر أكثر من 250 أتوبيسا في معبر أرقين، وتتواصل وزارة الخارجية مع القنصليات المصرية في السودان لإعادة الرعايا المصرية بالسودان سواء في أم درمان وميت حلفا، إضافة لتواجد أفراد الهلال الأحمر الذين يقدمون الدعم الطبي الكامل، وتقديم الوجبات الخفيفة والساخنة للرعايا قبل عودتهم للقاهرة.

أهمية معبر أرقين

ويعد معبر أرقين واحدا من أهم المعابر التي تربط الحدود المصرية السودانية التي تمتد لأكثر من 1200 كيلومتر، والذي جرى إنشاؤه في عام 2016، وهو حديث الإنشاء، دشنته مصر منذ نحو 8 سنوات، لتسهيل التجارة بين البلدين وعبور المصريين والسودانيين من وإلى مصر والسودان.