«تعليم الدقهلية» تنظم دورة تدريبية لرؤساء لجان الثانوية العامة

نظمت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية دورة تدريبية خاصة لرؤساء اللجان ومراقبي امتحانات الثانوية العامة لموس بالمحافظة، للتعرف على الاستراتيجية التنظيمية والأساليب الإدارية والفنية الخاصة بنظام البابل شيت والأسئلة المقالية لامتحانات الثانوية العامة.

تعليمات امتحانات الثانوية العامة

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، أن المديرية تبذل قصارى جهدها للاستعداد لأداء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام: «قمنا بكافة الاحتياطات والتجهيزات الخاصة للامتحانات الثانوية العامة، وتجهيز رؤساء اللجان و المراقبين للتعامل مع امتحانات الثانوية العامة بكل سهولة».

وأشار «شعبان» إلى أن التنظيم والتجهيز للثانوية العامة يسهل على الطلاب أداء الامتحانات بكل سهولة: «هدفنا مصلحة الطالب، وحرصا علي سير العملية الامتحانية لامتحانات الثانوية العامة بكل سهولة ونظام، وفقا للوائح المتفق عليها من قبل المديرية والوزارة».

ضوابط منع الغش بالامتحانات

وأوضح، أنه تم التنبيه علي الإدارات بضرورة التعامل وفقا للنظام لمنع حدوث أي واقعة غش: «شددنا على الإدارات التابعة للمديرية بالانتظام بالضوابط بمنع وقوع أي عملية غش أو تسريب للامتحان وإلا سيتم معاقبة المخطئ».