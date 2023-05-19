أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن رقم الجلوس الخاص بهم استعدادا للامتحانات التى تبدأ في التاسعة صباحًا 12 يونيو المقبل، بالمواد غير المضافة للمجموع، وسط إجراءات إدارية وفنية وتنظيمية تضمن سير الامتحانات في جو من الهدوء على مدار أيام الامتحانات.

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات

و أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 رسميًا في جميع المحافظات عبر بوابة مركز المعلومات التابعة لوزارة التربية والتعليم، من خلال الرابط التالي.. أضغط هنا

خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات

ويستطيع الطلاب الآن الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 في المحافظات من خلال الخطوات التالية عقب الدخول على الرابط التالي أضغط هنا

1 ــ الدخول إلى بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم.

2 ــ تسجيل الدخول وإدخال البريد الإلكتروني للطالب والرقم السرى.

4 ــ اضغط على الاستعلام عن رقم الجلوس.

5 ــ تحميل النسخة الإلكترونية من أرقام جلوس الثانوية العامة 2023.

6 ــ طباعة أرقام الجلوس للثانوية العامة 2023.

أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات

وأصدرت وزارة التربية والتعليم عدد من التوجهيات للطلاب بشأن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023، وهى:

1 - عدم الاكتفاء بتحميل نسخة إلكترونية من أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 وطباعتها.

2- على الطالب تسلم أصل أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 من المدرسة المقيد بها.

3- عدد الخانات المخصصة لكتابة أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 في البابل شيت 7 خانات فقط، تناسب رقم الجلوس المكون من 7 أرقام.