أعلنت مديرية التربية والتعليم رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 محافظة الفيوم، في ظل استعدادات المديرية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023 التي تنطلق السبت الموافق 12 يونيو المُقبل وتستمر حتى السبت 15 يوليو المقبل، حيث يبدأ الاستعداد لها وتجهيز اللجان خصوصًا بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 آخر العام.

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 في محافظة الفيوم

تستعرض«الوطن» كل ما تريد معرفته عن رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 في محافظة الفيوم فضلًا عن طريقة الحصول عليها، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أرقام جلوس الثانوية العامة موقع الوزارة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في بيان لها أنّه يمكن للطلاب الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 من خلال رابط الاستعلام الذي خصصته وزارة التربية والتعليم من خلال بوابة الثانوية العامة والتي قام الطلاب بتسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلاله، وذلك عبر الدخول باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الموحد للطالب.

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 الفيوم

وأشارت إلى المديرية إلى أنّه يمكن للطلاب معرفة اللجنة التي سيؤدي الطالب الامتحان فيها، بالإضافة إلى المواد الدراسية التي سيؤدي الامتحان بها وموعدها من خلال رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 محافظة الفيوم المخصص من قبل وزارة التربية والتعليم.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 موقع الوزارة

وفيما يخص طريقة الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 فإنّها تتم بسهولة ويسر من خلال إتباع الخطوات الآتية:

الدخول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 موقع الوزارة من خلال الضغط هنا. إدخال البريد الإلكتروني المدرسي الموحد وتسجيل الدخول. اضغط على الاستعلام عن رقم الجلوس. سيظهر رقم الجلوس، ولجنة الامتحانات، والمواد الدراسية التي من المقرر أن يؤدي الطالب الامتحان بها.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

ويأتي جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 كالتالي:

الإثنين 12 يونيو.. امتحان التربية الدينية، يليه امتحان التربية الوطنية.

الثلاثاء 13 يونيو.. امتحان الاقتصاد يليه الإحصاء.

الأحد 18 يونيو.. امتحان اللغة العربية.

الثلاثاء 20 يونيو.. امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 25 يونيو.. امتحان الكيمياء لشعبتي علوم والرياضيات وامتحان الجغرافيا الأدبية.

الأحد 2 يوليو.. امتحان الفيزياء لشعبتي العلوم والرياضيات، والتاريخ الأدبية.

الثلاثاء 4 يوليو.. امتحان الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لشعبة الرياضيات.

الخميس 6 يوليو.. امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

الأحد 9 يوليو.. امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والرياضيات البحتة التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضيات.

الثلاثاء 11 يوليو.. امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا لشعبة علمي رياضيات.

الخميس 13 يوليو.. امتحان الأحياء لعلمي علوم، والرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية لعلمي رياضيات، والفلسفة والمنطق لشعبة الأدبي.