«تعليم الجيزة» يوجه بمنع دخول الطلاب لجان الامتحانات بعد الساعة التاسعة وربع

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية، وأن إجمالي عدد المتقدمين لامتحان الهندسة بلغ 190 ألفا و764 طالبا بنسبة حضور 98%، مؤكدا أنه لم ترد أيّة شكاوى من غرف العمليات الفرعية بالإدارات، وسادت أجواء الهدوء داخل وخارج اللجان.

عدم دخول أي طالب اللجان بعد الساعة التاسعة والربع

وتابع وكيل تعليم الجيزة، لجان مدارس هشام شتا الإعدادية بنات وفاطمة الزهراء التابعة لإدارة العمرانية التعليمية ولجنة مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، وأشاد بوعي أولياء الأمور لحرصهم على مستقبل أبنائهم، ومنعهم من دخول الامتحان بالموبايل وتركه خارج اللجان.

وأصدر مدير المديرية تعليماته لمديري العموم بعدم دخول أي طالب اللجان بعد الساعة التاسعة والربع، حرصًا على انتظام العملية الامتحانية، وتحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأثنى وكيل الوزارة على حسن سير العملية الامتحانية وانضباط اللجان والتزام العاملين داخل اللجنة وخارجها بالتعليمات الخاصة بشأن الامتحانات والتعليمات الصادرة من الوزارة والمديرية.

امتحان الهندسة في مستوى الطالب المتوسط

واطمأن من أبنائه الطلاب والطالبات خلال زيارته على مستوى الامتحان وأنه في مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة من داخل الكتاب المدرسى وأكد توفير الراحة والهدوء لأبنائه الطلاب لأداء الامتحان

وشدد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان حتى لو كان مغلقًا، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، كما دعا الطلاب إلى بذل مزيد من الجهد والمذاكرة للحصول على أعلى الدرجات.

وفى سياق متصل، وخلال سير أعمال الامتحانات طمأن أولياء الأمور وحثهم علي التركيز مع أبنائهم في الأيام المتبقية من الامتحانات والبعد عن وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتسبب في تشتت الطلاب، كما تابع سير الامتحانات داخل الإدارات التعليمية بالجيزة وذلک من داخل غرفة عمليات المديرية (مركزي)، هذا ولم ترد أيّة شكاوى من غرف العمليات الفرعية بالإدارات، وسادت أجواء الهدوء داخل وخارج اللجان.