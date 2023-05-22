«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات بالمديرية ترصد جميع الصور المتداولة لأوراق الأسئلة لامتحان الهندسة عبر جروبات الغش للتحقق منها والتأكد من صحتها.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال التأكد من صحة الأسئلة المتداولة سيتم ضبط الطلاب المسؤولين عن تصوير ورق الأسئلة ونشره عبر صفحات الغش واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

تطبيق قانون مكافحة الغش

وأكد أنّه سيتم تطبيق قانون مكافحة الغش على كل من حاول تصوير أو نشر ورق الأسئلة عبر صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تصل العقوبة فيه إلى الحبس والغرامة.

وزعمت جروبات الغش على تطبيق «تليجرام»، تداول أسئلة امتحان الهندسة لطلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، والذي يؤديه الطلاب الآن باللجان الامتحانية، والذي بدأ في الساعة التاسعة صباحا.